11-10-2016 16:41

Aguiar da Beira: um dos suspeitos detido, outro continua a monte

Um dos suspeitos de terem baleado dois militares da GNR esta madrugada em Aguiar da Beira, matando um deles e ferindo o outro com gravidade, já foi detido na zona da Guarda.

O segundo suspeito continua a monte, alegadamente no concelho de São Pedro do Sul. Durante a fuga, este homem terá baleado os perseguidores e atingido um dos militares nas duas pernas.