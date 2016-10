11-10-2016 11:54

Aguiar da Beira: autoridades descobriram mais uma pessoa morta e outra ferida

As autoridades descobriram uma pessoa morta e outra ferida junto ao local onde morreu o militar da GNR de Aguiar da Beira.

Prosseguem as investigações para apurar se os dois casos estão relacionados e em que circunstâncias.

Carlos Caetano, o elemento da GNR falecido, era natural de Aguiar da Beira. A vítima foi encontrada dentro da bagageira do carro da patrulha a meia dúzia de quilómetros do local da tentativa de assalto, a unidade hoteleira em, construção junto às Termas da Cavaca.

Os assaltantes, que terão na sua posse as armas das vítimas, estão em fuga e a ser procurados por cerca de 100 militares da GNR da Guarda e de Viseu. O GNR ferido, quem deu o alerta cerca das 7h25, foi transportado para o Hospital de Viseu.