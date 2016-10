11-10-2016 09:30

Um militar da GNR morto e outro ferido com gravidade em tentativa de assalto em Aguiar da Beira

Um militar da GNR morreu hoje e outro ficou ferido com gravidade em Aguiar da Beira, durante uma tentativa de assalto esta manahã.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, os guardas integravam uma patrulha do destacamento de Aguiar da Beira e tinham sido chamados para um local ainda não especificado por causa de um assalto.

O comando territorial adianta que os suspeitos estão em fuga.