10-10-2016 17:41

Dois incêndios ativos no distrito da Guarda

Está em curso um incêndio que deflagrou às 16h26 desta tarde em Figueira de Castelo Rodrigo. No combate às chamas encontram-se 39 operacionais e nove meios terrestres e um aéreo.

Também em Trancoso, teve início um incêndio pelas 15h35 de hoje. No auxílio ao combate às chamas estão 29 operacionais e sete meios terrestres.