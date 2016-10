10-10-2016 15:06

AF Guarda promove formação para treinadores

Ainda há vagas para os cursos de treinador de futebol e futsal de nível I e II organizados pela Associação de Futebol da Guarda (AFG), com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol.

O objetivo é proporcionar a melhor oferta formativa possível aos técnicos dos distritais, professores de educação Física e a potenciais interessados no treino daquelas duas modalidades.

A AFG adianta que os cursos terão que ter um mínimo de 17 inscritos para se iniciarem, o que ainda não é o caso na formação destinada a treinadores de futebol de nível I e a técnicos de futsal de nível I e II.

Já o curso para treinadores de futebol de nível II vai começar durante este mês. Mais informações, inscrições e respetivos regulamentos disponíveis no site da AF Guarda (www.afguarda.pt).