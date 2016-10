10-10-2016 11:27

UBI assinala hoje Abertura do Ano Académico

A Universidade da Beira Interior assinala hoje a Abertura do Ano Académico, num evento que inclui uma homenagem a três personalidades ligadas à história da instituição e à cultura nacional. Elisa Pinheiro, Ryszard Kowalczyk e António Salvado vão ser distinguidos com doutoramentos “honoris causa”.

Além destas homenagens, a Sessão inclui o tradicional Cortejo Académico e os discursos, do Reitor da UBI, António Fidalgo, da Presidente da Associação Académica, Francisca Castelo Branco, do Presidente do Conselho Geral, Joaquim Lima, e Maria Fernanda Rollo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A cerimónia decorre a partir das 14h30 no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde.