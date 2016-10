09-10-2016 20:38

Trancoso e Sabugal lideram Campeonato Distrital

Disputou-se durante esta tarde a 3ª jornada da 1ª Divisão Distrital da AF Guarda. O destaque vai para a equipa do GD Trancoso, que se deslocou ao terreno do SC Vila Formoso e conseguiu uma vitória tranquila por 3-0. Também a equipa do SC Sabugal jogou fora, no terreno do Ass. D. Manteigas e conseguiu uma importante vitória por uma bola a zero.

A liderança do campeonato é partilhada por estas duas equipas com 7 pontos, seguidas por o ADRC Aguiar Beira, que recebeu o Estrela Almeida e venceu por 3-0.

Nos restantes resultados, o Gin C Figueirense bateu o C.V. Vila Cortez por 1-2, os CF Vilanovenses empataram 3-3 com o S.C. Mêda e, por fim, o Ass. C. Desp. Soito saiu derrotado no confronto com A.D. de São Romão por 1-2.

De referir ainda que nesta jornada o AD Fornos de Algodres folgou.