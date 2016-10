09-10-2016 19:05

Gouveia consegue vitória folgada

O CD Gouveia recebeu esta tarde a Académica SF, jogo a contar para 6ª jornada do Campeonato de Portugal Prio Série D.

A equipa da casa alcançou uma vitória confortável e por números expressivos, sendo que o marcador no término dos 90 minutos registava 4-0.

Desta forma, a equipa oriunda da Beira Alta sobe ao 4º posto da tabela classificativa com 10 pontos. Na próxima jornada o CD Gouveia desloca-se ao terreno do líder do campeonato, o Gafanha.