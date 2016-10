09-10-2016 18:43

Sp. Covilhã alcança segundo triunfo

Jogou-se esta tarde a décima partida a contar para a segunda Liga de Futebol Profissional, onde a equipa do Sp. Covilhã defrontou o Famalicão. A equipa serrana recebeu os Famalicenses e venceu por duas bolas a uma.

O Famalicão inaugurou o marcador através de uma grande penalidade, ao minuto 21, mas a equipa da casa reestabeleceu a igualdade no marcador, pouco tempo depois, através de Harramiz (32).

O tento da vitória foi apontado por Davidson na conversão do castigo máximo (grande penalidade) já perto do apito final. Com esta vitória os serranos somam agora 9 pontos, ocupando o 17º posto na tabela classificativa.