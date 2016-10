08-10-2016 21:22

Acidente em Vila Nova de Foz Côa causa um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade num acidente que ocorreu hoje no Pocinho (Vila Nova de Foz Côa). De acordo com o Correio da Manhã, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda informou que se tratou de «uma colisão entre duas viaturas», registada pouco antes das 10 horas.

Além dos bombeiros de Vila Nova de Foz Côa e da Mêda, estiveram no local um helicóptero da Proteção Civil estacionado em Macedo de Cavaleiros, elementos de emergência médica e a GNR.