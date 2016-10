08-10-2016 18:31

Começa hoje CineEco em Seia

Começa hoje a 22ª edição do CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, onde competem 90 filmes. O tema deste ano é “Nuclear, Não Obrigado!”.

O evento termina a 15 de outubro na Casa Municipal da Cultura de Seia e será complementado com conferências, concertos, “workshops” e exposições. Como habitualmente, o CineEco tem várias secções competitivas, sendo que na secção internacional de longas-metragens estão filmes como “A Morte Diária”, de Daniel Lentini (Brasil), “Rio Corgo”, de Maya Kosa & Sérgio da Costa (Suíça/Portugal), “A Vida em Chamas”, de Manuel H. Martín (Espanha), “Flores do Futuro: Dobra Voda”, de Valérie Valette (França), “O Normal é mais que um Filme”, de Renee Scheltema (África do Sul), e “Sempre a Terra”, de Sarah Grohnert (Nova Zelândia). A decorrer de forma ininterrupta desde 1995, o CineEco é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo e um dos fundadores da plataforma internacional “Green Film Network”, que congrega 28 festivais internacionais da categoria “ambiente”.