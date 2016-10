08-10-2016 15:20

Fundão acolhe Festival Internacional e Concurso da Beira Interior

O Festival Internacional e Concurso de Coros da Beira Interior começa hoje no Fundão, organizado pela Associação Cultural da Beira Interior (ACBI), a Meeting-Music (Alemanha) e a autarquia local.

Na sua segunda edição, o evento já é um dos maiores dedicado a este género musical em Portugal contando com a participação de 16 coros e 625 coralistas, de seis países e dois continentes. Desses apenas dez formações vão competir no concurso. O festival envolve ainda uma série de concertos na região. De Portugal participam o Coro Misto da Beira Interior, Coro Infantil da Beira Interior, o Orfeão de Castelo Branco, o Orfeão de Portalegre, o coro Canto Firme (Tomar), os coros Voz Nua e Novas Vozes (Aveiro) e o Coro de Santa Cecília (Santo Tirso). De Israel vêm os coros Yakintom Ensemble e Zemer Lach; da Noruega estão inscritos os coros Sunnmore Festivalkor e Seim Sonkor e do Sri Lanka o British School of Colombo. O coro Rasa (Letónia) e o Vokalna Skupina Cantatet Domino (Eslovénia) fecham o cartaz.

A iniciativa arranca com um desfile dos participantes no centro do Fundão pelas 17 horas, enquanto o concerto de abertura acontece no Pavilhão Multiusos (21 horas) com o Coro Misto e o Coro Infantil da Beira interior. Nos três dias seguintes decorre a competição n’A Moagem e o concerto de encerramento tem lugar na terça-feira (19 horas), novamente no Multiusos, onde cantarão os vencedores e será atribuído o Grande Prémio Scutvias. O concurso está inserido numa rede de competições corais que, além do Fundão, decorrem em Budapeste, Veneza, Roma, Salzburg e Riva del Garda. O júri será formado por Luis Cipriano (Portugal), Gabor Hollerung (Hungria) e Yuval Benozer (Israel).