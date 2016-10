07-10-2016 19:01

O folk-rock dos Postcards esta noite no TMG

Os Postcards estão de regresso a Portugal e passam pela Guarda esta noite.

A banda folk-rock de Beirute (Líbano) atua no café-concerto do TMG (22 horas), num espetáculo com entrada livre. Os elementos deste quarteto conheceram-se num acampamento no Verão de 2012, enquanto escapavam dos confrontos desse ano nas ruas da capital.

As suas influências musicais passam por Fleet Foxes e The Beatles, mas inspiram-se essencialmente em tudo o que ouvem de folk e rock. O EP de estreia dos Postcards, “Lakehouse”, foi editado em setembro de 2013 e recebeu críticas elogiosas.

Durante o ano seguinte o grupo tocou no Reino Unido e abriram concertos para bandas como Beirut, The Royal Concept e The Wanton Bishops em grandes festivais de Beirute e europeus. O seu segundo trabalho intitula-se “What Lies So Still”, editado em 2015, é o motivo para esta digressão no nosso país.