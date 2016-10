07-10-2016 18:44

Fogo dominado em Quadrazais

Está em fase de conclusão o incêndio que deflagrou ao princípio da tarde de hoje em Quadrazais (Sabugal).

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no terreno permanecem 59 operacionais e 17 veículos em trabalhos de vigilância e rescaldo.