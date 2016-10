07-10-2016 18:26

Covilhã aprova voto de congratulação a António Guterres

Foi hoje aprovado por «unanimidade e aclamação», pela Assembleia Municipal da Covilhã, um voto de congratulação pela indicação de António Guterres para secretário-geral da ONU.

«Em boa hora o nosso concidadão se candidatou e com muito brilho defendeu a sua propositura» referia a proposta apresentada pelo presidente da Assembleia Municipal, José Armando Serra dos Reis, e subscrita por todos os eleitos.

O mesmo texto diz ainda que «as Nações Unidas precisavam, há muito, de um humanista como António Guterres, competente, capaz de criar consensos e tomar iniciativas incentivadoras do respeito pelas pessoas».

A ligação que António Guterres sempre teve à Beira Baixa é igualmente apontada com destaque para os anos em que foi primeiro-ministro.