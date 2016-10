07-10-2016 16:19

Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e de Género abre hoje em Belmonte

É inaugurado esta tarde (17 horas), em Belmonte, o Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e de Género.

A sessão decorre no auditório da Misericórdia e contará com a presença da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino. O atendimento será assegurado pela CooLabora todas as terças-feiras à tarde ou noutro horário por marcação prévia através do telemóvel 963 603 300.

A abertura deste gabinete acontece no âmbito do protocolo celebrado entre a Secretaria de Estado, as autarquias de Belmonte, Covilhã e Fundão, a CooLabora e cerca de duas dezenas de entidades. Neste caso, o município de Belmonte é o responsável concelhio pela iniciativa que funcionará em instalações cedidas pela Misericórdia local.