07-10-2016 14:30

Debate com ex-autarcas abre homenagem a Alípio de Melo em Gouveia

Alípio de Melo, o primeiro presidente eleito da Câmara de Gouveia nas autárquicas de 1976, vai ser homenageado por um grupo de amigos por ocasião dos 40 anos do Poder Local democrático.

A primeira das várias iniciativas programadas acontece amanhã (21 horas) na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, na “cidade-jardim”. Trata-se de um debate sobre o tema “Ser Presidente da Câmara” em que participam João Soares e Maria da Luz Rosinha, antigos autarcas de Lisboa e Vila Franca de Xira, respetivamente. A entrada é livre. Professor, político (militante e dirigente do PS) e autarca até 1983, Alípio de Melo celebra 75 anos em 2016. Entre os promotores desta homenagem estão antigos e atuais presidentes de Câmara, enquanto Ramalho Eanes, ex-Presidente da República preside à Comissão de Honra. Até dezembro estão previstos colóquios e sessões temáticas protagonizadas por figuras conhecidas dos meios políticos, culturais e universitários. A homenagem culminará a 18 de dezembro com um almoço-convívio.