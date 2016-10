07-10-2016 11:24

Colecionadores encontram-se na Covilhã no sábado

Decorre no sábado, na Covilhã, o XX Encontro Nacional de Colecionadores, juntamente com uma feira de trocas.

A iniciativa tem lugar no Centro de Atividades, localizado no Sporting Shopping Center. Entre outras coisas, haverá selos, esferográficas, relógios e pacotes de açúcar.