07-10-2016 10:31

Fogo de Videmonte dominado durante a noite

Está dominado o incêndio que lavrava na zona de Videmonte (Guarda) desde terça-feira.

Segundo informação no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a ocorrência está «em conclusão» continuando no terreno 150 homens e 46 veículos para trabalhos de rescaldo e vigilância de forma a evitar reacendimentos.

O fogo tinha sido dado como dominado ao final da manhã de quarta-feira, mas teve ontem um reacendimento com as chamas a progredirem em zonas de difícil acesso para os bombeiros. Ao final do dia estavam mobilizados 199 operacionais e cinco meios aéreos.