07-10-2016 10:02

Um morto em colisão nas Freixedas (Pinhel)

Um homem de 57 anos morreu ontem, nas Freixedas (Pinhel), na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um ciclomotor.

O acidente aconteceu pelas 20h23 na EN 221, que liga a Guarda a Pinhel, junto a um posto de combustíveis. A vítima mortal, que residia no concelho de Pinhel, era o condutor do ciclomotor, adiantou a GNR. As causas do acidente estão a ser investigadas pela equipa do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda.

No local do sinistro estiveram elementos da GNR, dos bombeiros de Pinhel e Vila Franca das Naves (Trancoso), com quatro viaturas e oito homens, apoiados por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).