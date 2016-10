06-10-2016 18:14

Inscrições abertas para Festival Económico da Mêda

Estão abertas as inscrições para expositores no 3º Festival Económico da Mêda, que se realiza de 11 a 13 de novembro.

Segundo a autarquia, as inscrições são gratuitas e decorrem até dia 21 de outubro no site www.cm-meda.pt . O certame é organizado pelo município com o objetivo de promover os produtos locais e divulgar as potencialidades do concelho, com destaque para os vinhos, queijo, mel, doçaria, agropecuária, caça, turismo e gastronomia.

Além disso, uma área do evento está reservada à participação de coletividades, Juntas de Freguesia, maquinaria agrícola, automóveis e outras atividades de ar livre.