06-10-2016 12:13

UBI inaugura hoje Laboratório de Fabricação

A Universidade da Beira Interior (UBI) inaugura hoje o Laboratório de Fabricação, estrutura que vai elevar a investigação feita na UBI a um novo patamar.

O espaço instalado na Faculdade da Engenharia é constituído por um conjunto de equipamentos de alta tecnologia, capazes de trabalhar materiais como madeira, aço ou rocha, entre muitos outros. Será, assim, possível passar do desenho à prática no âmbito de investigações ou projetos de investigação que necessitam de construir protótipos.

O Laboratório está afeto ao Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST), mas poderá prestar apoio a diversas áreas da Universidade, como a bioengenharia ou biomedicina, além da aeronáutica, engenharia civil ou eletromecânica.

Com esta valência, a UBI abre ainda portas à criação de novas parcerias com a indústria, nomeadamente no desenvolvimento de projetos de investigação com empresas que operem com materiais duros, algumas delas que se instalaram na Cova da Beira, nos últimos anos.

De resto, já foram realizadas candidaturas a projetos com empresas importantes do setor da metalomecânica sedeadas em território nacional, que sem a existência do Laboratório de Fabricação não teriam sido possíveis.

O Laboratório representou um investimento de 600 mil euros, pagos por fundos Europeus (do programa “mais Centro”) e fundos próprios da UBI.

A estrutura é coordenada pelo docente do Departamento de Eletromecânica, Hélder Correia, e integra uma comissão que junta elementos das áreas científicas da Faculdade de Engenharia.