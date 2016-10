06-10-2016 11:46

ENERAREA abre concurso para fornecimento de eletricidade a três municípios

A ENERAREA lançou a 20 de setembro um concurso para fornecimento de energia aos municípios de Seia, Manteigas e Figueira de Castelo Rodrigo no valor de mais de 6,1 milhões de euros.

As propostas devem ser apresentadas até 30 de outubro. Segundo a Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, o procedimento destina-se ao fornecimento de energia em Media Tensão, Baixa Tensão Especial, Baixa Tensão Normal e iluminação pública. O objetivo é «reduzir o valor do KW, permitindo assim aos municípios uma maior folga nos custos energéticos, que é uma fatia muito pesada do seu orçamento», refere José Manuel Biscaia, presidente da ENERAREA. A agência já está a preparar outros concursos públicos para que mais autarquias possam beneficiar de vantagens na aquisição conjunta de energia.