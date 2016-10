06-10-2016 10:14

Exposição “Devo''luto” no Centro de Interpretação da Cogula

“Devo’luto” é o título da mostra que o Centro de Interpretação da Cogula (Trancoso) tem patente até 30 de outubro.

A exposição de fotografia de Alexandre Costa remete para locais abandonados e esquecidos no tempo. «Um quotidiano de estragos. Janelas estilhaçadas, portas entreabertas, chão que já não suporta passadas. Um reflexo do interior do País, um reflexo do país no seu todo», adianta a autarquia em comunicado.