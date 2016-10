04-10-2016 17:38

Autor do Centro de Alto Rendimento do Pocinho vence prémio internacional de arquitetura

O arquiteto Álvaro Fernandes de Andrade conquistou o terceiro lugar da 18ª edição do concurso de Arquitetura – AR Emerging Architecture Awards com o projeto do Centro de Alto Rendimento de Remo do Pocinho.

Promovido pela revista Architectural Review, este é um galardão prestigiado para jovens arquitetos «que demonstrem práticas emergentes, incentivando e elogiando o desenvolvimento de novas ideias».

O projeto do Pocinho tem dado que falar no mundo da arquitetura ao vencer o primeiro prémio da European Conference of Leading Architects (ECOLA) Award 2015, ser nomeado para o Mies van der Rohe e obter uma menção honrosa no concurso Architizer A+ Awards, os prémios mundiais do design de arquitetura.

Projetado pela autarquia de Vila Nova de Foz Côa, o complexo possui 86 quartos e pode acolher mais de 180 atletas, tendo a sua construção arrancado em fevereiro de 2011, num investimento que rondou os oito milhões de euros. O edifício foi inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em julho deste ano.