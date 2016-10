04-10-2016 16:36

Sp. Covilhã recebe mais de 128 mil euros da FPF

O Sp. Covilhã vai receber mais de 128 mil euros da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os escalões de formação.

Este apoio aos clubes profissionais que não participaram nas provas europeias (a partir da fase de grupos) na época passada tem uma dotação total de 4,1 milhões de euros, o triplo do montante entregue na temporada de 2014/15, adiantou a FPF.

Este aumento resulta da alteração do modelo de distribuição das verbas da UEFA, que fez crescer a fatia do fundo de solidariedade destinado aos clubes que não participaram na Liga dos Campeões e/ou Liga Europa.