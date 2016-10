04-10-2016 15:09

Ramos Rosa em destaque na BMEL

O poeta António Ramos Rosa é o autor em destaque este mês na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, que lhe dedica exposições, uma conferência, um recital e um documentário.

As iniciativas começam hoje com a abertura da exposição “Rostos da escrita”, constituída por desenhos da sua autoria, e da mostra bibliográfica “Os livros de António Ramos Rosa”.

No dia 13 o escritor e investigador Jorge Maximino dará uma conferência sobre o “Imaginário e silêncio na poesia de António Ramos Rosa” em que pretende «abordar a problemática do silêncio naquela que é uma das obras poéticas contemporâneas portuguesas mais traduzidas», adianta a BMEL.

Cinco dias depois a biblioteca acolhe um recital de Pedro Lamares que dará voz aos poemas de Ramos Rosa. O ciclo termina no dia 20 com a projeção do documentário “António Ramos Rosa: estou vivo e escrevo o sol”, realizado por Diana Andringa.