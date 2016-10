03-10-2016 17:18

Gabinete de Apoio Familiar e Parental em funcionamento em Aguiar da Beira

Começou hoje a funcionar, em Aguiar da Beira, um Gabinete de Apoio Familiar e Parental, no âmbito do projeto CLDS 3G “Aguiar no Coração” - Rede Positiva para o Desenvolvimento Social de Aguiar da Beira.

Dinamizado pelo Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social, este serviço disponibiliza atendimento e apoio de caráter confidencial e gratuito à comunidade, sendo «uma resposta social vocacionada para o apoio especializado às famílias, atuando ao nível da prevenção, intervenção e reparação do risco psicossocial», adiantam os promotores. O gabinete funciona no espaço de atendimento “Aguiar no Coração” nos dias úteis, entre das 9 às 12 horas e das 14 às 17h30.