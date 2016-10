03-10-2016 11:32

Semana do Bebé do CHCB comemora 10 anos

A décima edição da Semana do Bebé do Centro Hospitalar da Cova da Beira começa hoje na Covilhã, Fundão e Belmonte.

Sob o lema “10 anos, 10 desejos, uma década de histórias”, as atividades deste ano versam sobre «a parentalidade responsável, a importância da descoberta e o papel que as memórias e vivências desempenham na construção da personalidade». Até dia 9 de outubro estão previstas várias iniciativas em ambiente escolar e hospitalar, como curso de suporte básico de vida, conferências temáticas, workshops, ateliers lúdico-pedagógicos, rastreios no âmbito do desenvolvimento, spa para pais e bebés e o “Grande Seminário da SB”, entre outros eventos destinados a crianças, pais, educadores e profissionais de saúde.