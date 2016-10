03-10-2016 09:26

ULS da Guarda debate Áreas de Diagnóstico e Terapêutica

Hoje e amanhã realizam-se as primeiras Jornadas das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

O evento, que decorre no auditório Dr. Lopo de Carvalho, surge num momento em que o paradigma da mudança das profissões das tecnologias representa uma mais-valia para a inovação, modernização e sustentabilidade na área da Saúde. Farmácia, Saúde Ambiental, Análises Clínicas, Cardiopneumologia, Radiologia, Fisioterapia e Saúde Oral, são algumas áreas que serão abordadas por técnicos superiores de Diagnóstico e Terapêutica da ULS. Cláudia Telles, do Porto, falará sobre “Motivação” (amanhã às 11h30).