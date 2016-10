02-10-2016 17:18

Cinco equipas na frente do Distrital da AF Guarda

A segunda jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda veio baralhar tudo na frente, com cinco equipas com cinco pontos. São elas o Trancoso, o Sabugal, o Vilanovenses, o Fornos de Algodres e o Manteigas.

Esta tarde o Trancoso cedeu um empate caseiro a uma bola na receção ao Manteigas e o Sabugal recebeu e derrotou o Vila Cortês do Mondego por 5-0. Já o Vilanovenses obteve a única vitória fora da jornada ao vencer o Figueirense por 2-1, enquanto o Sp. Mêda ganhou 2-0 ao Soito e o Fornos de Algodres venceu 2-1 ao Estrela de Almeida.

O segundo empate da tarde aconteceu em Vilar Formoso entre o Sporting local e o Aguiar da Beira (1-1). Nesta jornada folgou o São Romão. Após duas jornadas o Figueirense e o Vila Cortês do Mondego ainda não conseguiram pontuar.