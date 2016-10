02-10-2016 15:19

Câmara do Fundão atribui bolsas de estudo para o ensino superior

A Câmara do Fundão vai atribuir bolsas de estudo a alunos que ingressem pela primeira vez no ensino superior nas licenciaturas de Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Eletromecânica na Universidade da Beira Interior.

Também os novos estudantes que vão frequentar o Instituto Politécnico de Castelo Branco nas licenciaturas de Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações, Engenharia Biológica e Alimentar e Agronomia poderão candidatar-se. As candidaturas já estão abertas e os interessados devem deslocar-se ao Serviço de Educação da Câmara Municipal do Fundão, no Casino Fundanense.