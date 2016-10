02-10-2016 12:10

Pastorícia é tema de festival no fim-de-semana

A Filarmónica Recreativa Cortense homenageia a história e a tradição da pastorícia na freguesia de Cortes do Meio (Covilhã) com um festival.

Até hoje, a zona antiga da aldeia terá inúmeras atividades de promoção e divulgação dos usos e costumes de um povo, bem como dos produtos locais e do artesanato. O certame contará com várias tasquinhas, onde não faltarão a famosa broa das Cortes e a tradicional chanfana, mas também com a participação de grupos de concertinas, de bombos e fanfarras.