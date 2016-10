01-10-2016 17:03

Miguel Viegas em Gouveia no sábado

O eurodeputado do PCP Miguel Viegas participa hoje, em Gouveia, na sessão pública sobre “Produção e Desenvolvimento Rural, Combate à Desertificação”.

Com início pelas 17 horas na Praça de São Pedro, no centro da cidade, a atividade é promovida pela Direção da Organização Regional da Guarda (DORG) no âmbito dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa.