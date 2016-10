01-10-2016 16:26

Festival “Guarda a Jogar a Tradição" no fim-de-semana

Decorre esta tarde, na Guarda o “Iº Grande Prémio Valorpneu”, uma corrida de pneus entre o Jardim José de Lemos e o Largo da Misericórdia. A iniciativa está inserida nas Jornadas Internacionais de Jogos.

Ao longo do fim-de-semana acontece ainda o festival “Guarda a Jogar a Tradição”. Da Alameda de Santo André ao Largo da Misericórdia haverá, para ver e para participar, jogos oriundos dos quatro cantos de país e ainda de Espanha, França, Itália e Roménia, numa diversidade que espelha bem a riqueza das tradições lúdicas do continente europeu.

Em simultâneo há diversas exposições para visitar. Na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço estão patentes, até 30 de setembro, as mostras “Os Jogos Tradicionais na Filatelia” e “O Jogo e a Literatura”. Até 14 de outubro podem ainda ser vistas as exposições “Brincadeiras ao Longo do Tempo” (Paço da Cultura), “Jogos Tradicionais na Azulejaria Portuguesa” e “Postais, Fotografias e Jogos da AJTG” (ambas na galeria de arte do TMG) e “Jogos Matemáticos através dos Tempos” (Instituto Português do Desporto e Juventude).