01-10-2016 14:03

Homem encontrado morto num parque de estacionamento da Guarda

Está manhã foi encontrado morto um homem num parque de estacionamento da Guarda. Segundo a agência Lusa o caso foi já entregue à e a Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à Lusa que uma arma de fogo terá estado na origem da morte, remetendo mais explicações para as entidades de investigação.

No local, além da PJ, estiveram os bombeiros da Guarda, a PSP e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta para este incidente, registado no parque de estacionamento de uma superfície comercial, foi dado às 10:03, precisou a fonte.