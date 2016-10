01-10-2016 11:44

Clássicos postos à prova em Belmonte

A terceira prova pontuável para o Beira Baixa Challenge 2016 decorre hoje em Belmonte, numa organização do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco com o apoio da autarquia local.

O Rali Vila de Belmonte realiza-se na variante de regularidade sport para carros clássicos e contemporâneos que vão trilhar um percurso, com início e final na vila, «estreito, sinuoso, muito técnico e exigente, limitado a uma média de 65 km/hora com 10 por cento de tolerância (máxima)», adianta a organização. O público pode assistir ao desenrolar da prova, de acordo com o plano de segurança, em cinco zonas espetáculo, duas delas situadas junto ao Museu do Azeite e à Junta de Freguesia/ piscinas. Os promotores esperam contar com a participação de cerca de 40 equipas. Mais informações e regulamento aprovado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) em www.caacb.pt .