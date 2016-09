30-09-2016 17:18

O Teatrão apresenta D. Quixote contemporâneo esta noite no TMG

O teatro está de regresso ao TMG esta noite (21h30) com um clássico adaptado aos tempos atuais. Trata-se de “D. Quixote (De Coimbra”, encenado pela companhia O Teatrão na caixa de palco do grande auditório.

O espetáculo foi criado a partir da obra de Cervantes e complementado com excertos das versões de António José da Silva, Monteiro Lobato, Yevgeni Shvarts e Orson Welles.

Em palco, o famoso cavaleiro de La Mancha, acompanhado pelo fiel Sancho Pança, parte para derrotar gigantes e malfeitores, perdidos algures entre um povoado imaginário de La Mancha e os lugares do Mondego, da Serra à Foz.

A ação decorre entre os séculos XVI e XXI: «O nosso modelo de Dom Quixote talvez seja mais essa personagem despassarada, com o casaco vestido do avesso, que alguns dizem que era Zeca Afonso, habitando uma Coimbra lunática, do que um velho fidalgo manchego (ainda que de possível origem portuguesa)», adianta a produção.

A dramaturgia é de Jorge Louraço Figueira e a encenação de Isabel Craveiro. Interpretam Dinis Binnema, Inês Mourão, João Castro Gomes e Margarida Sousa.