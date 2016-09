30-09-2016 16:46

Projeto "Gata-Malcata Terras do Lince" na Carta Europeia de Turismo Sustentável

A candidatura do território da Serra da Malcata à Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS), dinamizada pelos municípios de Almeida, Penamacor e Sabugal, foi aprovada pela Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais (EUROPARC).

A CETS denominada "Gata-Malcata Terras do Lince" tem como objetivo promover a região abrangida ao nível do turismo sustentável em áreas protegidas.

«A iniciativa partiu dos municípios de Almeida, Penamacor e Sabugal e contempla um vasto leque de agentes, que se mobilizaram e envolveram naquela que é a certificação que reconhece as estratégias de turismo sustentável em áreas protegidas na Europa», refere em comunicado a Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional, com sede em Almeida.