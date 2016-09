30-09-2016 14:35

36 árvores vão ser cortadas no Parque da Saúde (Guarda)

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou hoje que vai abater 36 árvores no Parque da Saúde, no âmbito de um plano de intervenção a executar em breve por questões de segurança.

«Foram marcadas 34 árvores que vão ser sujeitas a poda específica e haverá um corte de 36 árvores que se justifica tecnicamente. Essas árvores têm que ser cortadas porque corre-se o risco de queda», justificou o presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda.

Segundo Carlos Rodrigues, o plano de intervenção foi elaborado com a intervenção de técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) por aquela área se encontrar classificada como arvoredo de interesse público desde 2000.