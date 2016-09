30-09-2016 10:42

Balcão BPI de Fornos de Algodres encerra hoje

O BPI fecha hoje 25 agências, que se juntam às 27 já encerradas no primeiro semestre. Entre os balcões que serão fechados hoje, nove encontram-se na região centro: Fornos de Algodres, Vila Nova Tazém, Arganil, Tábua, Miranda do Corvo, Óbidos, Torres Vedras (Sul), Cadaval, Torres Novas (Santa Maria). Dois na Madeira: Funchal (Ajuda) e Funchal (Largo da Igrejinha). A Norte encerram mais oito agências: Viana do Castelo (Darque), Braga – Maximinos, Ronfe, Maia (zona industrial), Vila Boa do Bispo, Pinhão, Lourosa (Vendas Novas) e Cucujães. Na zona Sul outras seis: Carcavelos, Álvares Cabral, Vale de Milhaços, Atalaia, Santo André e Faro (Montenegro).

Os trabalhadores estão a ser transferidos para outros balcões próximos. Com este encerramento, o banco fica agora com uma rede com 533 unidades de contacto com os clientes, entre balcões, centros de investimento e centros de empresa.