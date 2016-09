30-09-2016 10:01

ExpoSocial divulga experiências e instituições de Seia

Está a decorrer em Seia mais uma edição da ExpoSocial, organizada pelo município e a Rede Social, com a colaboração dos parceiros do Conselho Local de Ação Social (CLAS).

O evento destina-se a promover o intercâmbio de experiências e metodologias de trabalho entre as diversas instituições locais e nacionais e a comunidade através de fóruns, debates, oficinas e workshops.

A 12ª edição conta hoje com o XI Fórum Social, este ano dedicado à temática da sustentabilidade social “inovação e responsabilidade social”, e que contará, para além dos oradores de renome, com a presença do ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva.

A ExpoSocial termina no sábado, Dia do Idoso e Dia Mundial da Música, com a realização do habitual Chá Dançante e um lanche partilhado.