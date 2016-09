29-09-2016 18:52

Get The Blessing esta noite no TMG

Os ingleses Get The Blessing atuam esta noite no café-concerto do TMG.

Oriundo de Bristol, o quarteto foi fundado em 2000 por Jim Barr (baixo) e Clive Deamer (bateria), dos elementos dos Portishead, e o seu jazz rock tem sido aclamado e premiado pela crítica especializada e pelo público. Mas o seu repertório passa também pelo rock, trip hop e jazz. A formação fica completa com Jake McMurchie (saxofone) e Pete Judge (trompete), ambos fortemente influenciados pelas figuras seminais do jazz Ornette Coleman e John Coltrane.

Alguns dos músicos dos Get The Blessing já tocaram com artistas como Peter Gabriel, Radiohead e Siouxsie Sioux. O concerto está marcado para as 22 horas e tem entrada livre.