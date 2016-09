29-09-2016 15:30

Idosa desaparecida em Folgosinho já foi encontrada

Uma idosa de 84 anos, que se encontrava desaparecida da sua residência, em Folgosinho, Gouveia (Guarda), foi encontrada ontem por militares do Destacamento Territorial de Gouveia. Depois do alerta ter sido dado por um familiar, pelas 14h30, foram mobilizados meios no sentido de encontrarem a idosa, que tinha saído de casa cerca das 10h30. Esta foi localizada pelas 19 horas do mesmo dia, numa mata a cerca de um quilómetro da sua residência.

A senhora terá escorregado e caído no meio da caruma, tendo sido arrastada para o meio do mato denso e ficado com a cara voltada para o chão, o que a impossibilitou de pedir ajuda. Os Bombeiros Voluntários de Folgosinho transportaram a vítima para o Centro de Saúde de Gouveia e, posteriormente, para o Hospital Sousa Martins, na Guara, de onde já teve alta.