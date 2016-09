28-09-2016 19:08

Concerto “Nós Queremos Mudar o Mundo” esta noite no TMG

A Academia de Música de Pinhel e a ASTA – Associação Socioterapêutica de Almeida apresentam esta noite no TMG o concerto “Nós Queremos Mudar o Mundo”.

O espetáculo é o corolário de uma parceria entre o município e a ASTA que dura há quatro anos, em que um professor da Academia da “cidade-falcão” se desloca semanalmente à sede da associação para lecionar aulas de Música.

Serão apresentadas canções originais, com letras que foram surgindo nos diversos ateliês da ASTA e que fazem referência aos elementos da Natureza – água, fogo, ar e terra – e também a valores como a harmonia, a solidariedade, a tolerância e a bondade.

A direção musical é do professor Ângelo Lemos Marques, responsável pelo projeto, enquanto os jovens intérpretes da ASTA serão acompanhados pelo coro juvenil da Academia e por alguns instrumentos de colaboradores e voluntários da associação.