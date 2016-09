28-09-2016 18:00

Escola Profissional de Trancoso arranca ano letivo com mais alunos

A Escola Profissional de Trancoso (EPT) contraria o cenário de declínio demográfico acentuado na região, vendo este ano letivo aumentar a sua população escolar e ultrapassar a barreira dos 200 alunos.

A EPT conta ainda com mais uma turma comparativamente ao ano passado. O ano letivo de 2016/17 arrancou com 221 alunos provenientes de 25 concelhos do país, distribuídos por seis cursos dos três anos do ensino secundário profissional. Na residência de estudantes, situada no centro histórico, ficarão alojados 43 jovens (mais 19 que no ano anterior). A EPT pretende continuar a ser uma instituição de referência no contexto regional, contribuindo de forma significativa para o desígnio da qualificação dos jovens portugueses.