28-09-2016 15:31

Serviço de Neurologia transferido para setor B de Medicina

A partir do próximo sábado o serviço de Neurologia da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que até aqui mantinha o seu internamento no serviço de Cardiologia, será transferido para o setor B do serviço de Medicina.