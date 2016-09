27-09-2016 17:22

Requalificação do parque municipal da Guarda é tema de debate público

O grupo de cidadãos que contesta o abate de árvores no parque municipal da Guarda organiza hoje um debate público sobre a requalificação daquele espaço verde.

A sessão tem início pelas 17h30 no auditório do Paço da Cultura e conta com a participação do arquiteto Henrique Schreck e de Luís Martins, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.