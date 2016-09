27-09-2016 14:48

Quercus desafia alunos a construir fornos solares

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do concurso de cozinha solar organizado pelo Núcleo Regional da Guarda da Quercus e o Instituto Politécnico da Guarda.

O desafio é dirigido a alunos do ensino básico e secundário ou ensino equivalente, podendo participar escolas do distrito da Guarda e dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão.

O objetivo é construir fornos solares recorrendo preferencialmente a materiais de fácil acesso e reutilizáveis, sendo que as equipas – com um máximo de três elementos – a poderão competir em três escalões diferentes.

A final está prevista para 20 de maio de 2017 numa prova a realizar no Politécnico da Guarda. As inscrições devem ser feitas até 31 de janeiro de 2017 e o regulamento pode ser consultado no link http://cozinha-solar-quercus.blogspot.pt/.