26-09-2016 17:00

Seia com 100 mil euros para orçamento participativo

A Câmara de Seia alocou 100 mil euros para o orçamento participativo de 2017, sendo o limite para cada proposta elegível igual ou inferior a dez mil euros (IVA incluído).

Segundo o município, a medida pretende mobilizar a comunidade e criar condições para que os cidadãos sejam mais participativos, «apresentem propostas que respondam, de forma inovadora e diferenciadora, aos problemas com que se deparam diariamente».

A fase de apresentação de projetos ou ações está a decorrer até 15 de novembro através da Internet (www.seiaparticipa.pt), na Câmara ou na Junta de Freguesia. Entretanto, a autarquia está a promover sesses de divulgação do orçamento participativo nas diversas freguesias.